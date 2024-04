Haddad: Dubeux na Petrobras é mais uma forma de Fazenda potencializar companhias e ministério

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a indicação de Rafael Dubeux para um assento no conselho de administração da Petrobras é mais uma forma de a pasta ocupar empresas e ministérios para fazer circular informações importantes na área de sustentabilidade. Dubeux é secretário-executivo-adjunto da Fazenda e seu nome foi escolhido após uma reunião de Haddad e a empresa no Palácio do Planalto. Haddad disse acreditar que a aprovação do nome será feita "em breve".

"A Fazenda, desde o começo do ano passado, tem procurado estar presente nos ministérios, ou empresas, que tenham um diálogo forte de informação ecológica, no sentido de oferecer subsídios e aprender para fazer aquela informação circular pelo governo", argumentou o ministro a jornalistas ao deixar o seminário "Descarbonização: Rumo à Mobilidade de Baixo Carbono no Brasil", realizado pelo Esfera Brasil e MBCBrasil, em Brasília.

E continuou: "A Petrobras tem de dialogar com a MCTI, que tem de dialogar com o Fundo Clima, que está em outro ministério e que tem de dialogar com o Ministério das Minas e Energia, que tem de dialogar com o Ministério do Meio Ambiente. Então, se esses atores não estiverem integrados e coordenados em torno de um plano, o potencial desse plano vai ficar diminuído."