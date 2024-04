Empresa de cripto Genesis concorda em pagar multa de US$ 21 milhões para liquidar acusações

Em novembro de 2022, a Genesis detinha cerca de US$ 900 milhões em ativos de 340 mil usuários do Gemini Earn.

A Genesis Global Capital, empresa do setor de empréstimo de criptomoedas que faliu, concordou em pagar uma multa civil de US$ 21 milhões para liquidar as acusações de que se envolveu em oferta e venda não registrada de títulos.

A Genesis interrompeu abruptamente as retiradas do programa depois que não conseguiu atender às solicitações de resgate dos clientes após o colapso da FTX.

De acordo com os termos do acordo anunciado na terça-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) disse que não receberá nenhuma parte da penalidade até que todas as outras reivindicações permitidas pelo tribunal de falências sejam pagas, incluindo reivindicações de investidores de varejo no programa Gemini Earn. Fonte: Dow Jones Newswires