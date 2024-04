Bolsas da Europa operam mistas e sem força, mantendo cautela em semana de Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/03/2024 - As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta terça-feira, com investidores demonstrando cautela antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que só será conhecida amanhã.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,06%, a 503,64 pontos.