Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após BoJ elevar juros pela 1ª vez em 17 anos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/03/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, após o Banco do Japão (BoJ) elevar juros pela primeira vez em 17 anos, encerrando uma política de taxas negativas de longa data. Já na Austrália, o banco central local deixou seus juros inalterados.

Em uma decisão amplamente esperada, o BoJ elevou seu juro básico para uma faixa de 0% a 0,1% - no primeiro aumento desde 2007 -, depois de mantê-lo em -0,1% por mais de oito anos. Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou que as condições monetárias permanecerão acomodatícias.