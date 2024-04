BoJ/Ueda: condições financeiras seguirão acomodatícias, mas altas na taxa dependerão de preços

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reforçou nesta terça-feira, 19, que, apesar do encerramento da política de taxas negativas e da elevação dos juros pela primeira vez em 17 anos, as condições monetárias permanecerão acomodatícias. Ueda alertou, entretanto, que o BC japonês considerará novas altas nas taxas se a perspectiva de preços se tornar mais forte.

Ueda destacou que a instituição seguirá conduzindo a política monetária com taxas de curto prazo como ferramenta principal. "Não esperamos que as taxas de depósito e as taxas de empréstimo aumentem significativamente", afirmou, durante coletiva de imprensa. O presidente do BoJ também repetiu que o cumprimento sustentável e estável da meta de inflação está "à vista".

Ueda afirmou ainda que a instituição poderá considerar usar ferramentas já empregadas anteriormente caso haja necessidade de nova flexibilização. Na decisão desta terça, o BC decidiu eliminar o instrumento de controle da curva de juros (YCC) do JGB de 10 anos, mas indicou que seguirá comprando títulos do governo japonês. O chefe da autoridade monetária destacou, entretanto, que o BC considera reduzir a compra, mas não no curto prazo.