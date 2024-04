BCE diz que impacto de choques na produtividade é incerto no médio prazo

O Banco Central Europeu (BCE) discute em texto publicado nesta terça-feira, 19, choques recentes e mudanças estruturais em andamento na zona do euro e seus efeitos na produtividade. Na avaliação do BC, ainda é incerto como esse quadro afetará as perspectivas de produtividade no médio prazo. A análise está em um artigo no Boletim Econômico do BCE, assinado por Paloma Lopez-Garcia, Brindusa Anghel, Gert Bijnens, Simon Bunel, Tibor Lalinsky, Wolfgang Modery e Maria T. Valderrama, do quadro da instituição.

Os autores lembram que, nos últimos anos, houve uma série de choques na economia da zona do euro, como a pandemia da covid-19, e as mudanças no setor de energia após a Rússia invadir a Ucrânia, com sanções subsequentes.

Esses fatores interagem com transições em andamento, como a busca por uma economia mais verde e a digitalização. O resultado geral desses choques nas perspectivas de produtividade no médio prazo na zona do euro é algo incerto e isso varia a depender do horizonte temporal, argumentam.