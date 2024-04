Stone tem alta de 177% no lucro ajustado no 4º tri de 2023, para R$ 564 milhões

A Stone reportou lucro líquido ajustado de R$ 564 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 177% em 12 meses. A empresa de maquininhas de cartões e produtos financeiros também anunciou uma mudança importante em seu conselho de administração, com a saída de seu fundador André Street da presidência. A maior parte do resultado do último trimestre do ano passado veio do crescimento da receita de serviços financeiros, que inclui a parte de pagamentos, com as maquininhas, além de serviços bancários (banking) e crédito, comenta o diretor Financeiro da Stone, Mateus Scherer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A receita financeira chegou a R$ 2,870 bilhões em dezembro, 24,4% maior em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciada pelo aumento do volume processado nas maquininhas da Stone e dos clientes usando mais os produtos da empresa.

Um dos indícios é a take rate (a receita que fica com a empresa de cada transação com um pagamento), que aumentou de 2,21% para 2,43%. "Este aumento está relacionado com o maior engajamento de nossos clientes", disse Scherer. A receita total da Stone cresceu 20% em um ano, chegando a R$ 3,2 bilhões no quarto trimestre de 2023. O volume total transacionado (TPV, na sigla em inglês) somou R$ 113,5 bilhões, alta de 13,3% em 12 meses. O segmento de clientes formado pela sigla MSMB (micro, pequenas e médias empresas, em inglês) teve crescimento de 20,2% no TPV no último trimestre de 2023 ante igual período do ano anterior.