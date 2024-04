Planejamento autoriza Correios a prepararem operação de quase R$ 4 bi com Banco do Brics

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento autorizou a preparação de novos programas bancados por empréstimos com bancos internacionais. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), mas as operações precisam ser aprovadas pelo Senado para contarem com garantias da União.

Entre as novas autorizações, está o "Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios", com até 717,483 milhões de euros, equivalentes a R$ 3,9 bilhões na cotação atual. O montante será financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), também conhecido como Banco do Brics.

As demais autorizações para preparação de programas incluem até US$ 100 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o Banco da Amazônia (Basa) no "Programa de Fomento a Energia Sustentável na Amazônia".