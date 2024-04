Ouro fecha em alta, no começo de semana marcada por decisão do Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou com leve alta nesta segunda-feira, 18, após a desvalorização recente pressionada pelos dados da inflação americana na semana passada. Agora, investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, 20.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou o pregão com alta de 0,13%, a US$ 2.164,30 a onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O TD Securities escreve que a "configuração assimétrica que impulsionou os mercados do ouro para novas máximas dissipou-se completamente", e agora os preços parecem mais equilibrados com as expectativas de cortes de juros pelo Fed apenas em junho - ou ainda mais tarde.