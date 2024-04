Nos EUA, SEC aplica multas que somam US$ 400 mil contra duas empresas por 'AI washing'

A Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) multou duas empresas norte-americanas por fazerem "declarações falsas e enganosas sobre o suposto uso de inteligência artificial (IA)" - o que a instituição chamou de "AI washing". As duas sanções contra as consultorias de investimentos Global Predictions e a Delphia totalizam US$ 400 mil, informou a SEC em comunicado nesta segunda-feira, 18.

Segundo a nota, a Global Predictions teria mentido ao se referir a si mesma em suas comunicações como "a primeira consultoria financeira de inteligência artificial (IA) regulada".

A empresa também teria dito falsamente que sua plataforma fornecia "projeções de experts baseadas em IA". A Global Predictions concordou em pagar uma multa civil de US$ 175 mil pelas infrações registradas em 2023.