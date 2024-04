Juros: taxas avançam sob pressão dos Treasuries e cautela com Fed e Copom

Os juros futuros fecharam a segunda-feira, 18, em alta, sob a pressão do mercado de Treasuries e da cautela com a sinalização do Copom e do Federal Reserve na quarta-feira (20). Todas as taxas avançaram e a curva ganhou inclinação, com a ponta longa subindo com mais intensidade. A agenda econômica no Brasil, com o IGP-10 e o IBC-Br, não teve efeito diretamente sobre as taxas, mas alimenta a ideia de que o espaço para novos cortes de 0,5 ponto porcentual da Selic está menor.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 9,985%, de 9,957% no ajuste de sexta-feira e a do DI para janeiro de 2026, em 9,94%, 9,88%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,17%, de 10,12%, e a do DI para janeiro de 2029 avançava de 10,61% para 10,66%.

O ambiente externo manteve-se como principal fator a explicar o desenho da curva, embora a influência do quadro doméstico não seja desprezível. A agenda internacional hoje foi fraca, mas mesmo assim os yields dos Treasuries continuaram avançando. O da T-Note de dez anos piorou sensivelmente de uma semana para cá, saindo do nível de 4,10% na segunda-feira passada para 4,33% hoje no fim do dia.