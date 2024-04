Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 3,460 bi no 4º trimestre de 2023, alta de 3%

A holding de investimentos Itaúsa registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,460 bilhões no quarto trimestre de 2023, valor 3% maior na comparação com igual período de 2022. No consolidado, o lucro líquido recorrente de 2023 atingiu R$ 14,1 bilhões, o maior da série histórica, de acordo com a companhia em release de resultados divulgado nesta segunda-feira, 18.

O resultado representa crescimento de 3% em relação a 2022, "reflexo de resultados consistentes do portfólio parcialmente compensados pela redução do valor justo de NTS e menor receita de alienações de ações da XP Inc".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado recorrente proveniente das empresas investidas, refletido na Itaúsa em 2023, foi de R$ 13,5 bilhões, aumento de 6% sobre o mesmo período do ano anterior, com destaque para os resultados crescentes do Itaú Unibanco, do Grupo CCR, da Copa Energia e da Aegea.