Haddad diz que mantém diálogo com Lira para avanço das pautas do governo na Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião ministerial realizada nesta segunda-feira, 18, no Palácio do Planalto, foi focada na "socialização de informações", com balanço da gestão em 2023 e prognósticos para 2024. "Vamos disponibilizar as apresentações que foram feitas durante a reunião", informou.

Haddad disse também que está mantendo o diálogo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para avanço das pautas do governo na Casa.

"Já foi designado o relator para a maioria dos projetos, não sei se todos. Mas até onde eu acompanhei, quase todos já tinham um relator designado, e aí fica mais fácil. Com o relator designado, nós sentamos, conversamos e levamos a votação", afirmou Haddad.