Fies: inscrições terminam nesta segunda, 18; saiba como fazer

O prazo de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2024, termina nesta segunda-feira, 18. Os interessados em participar devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Vale ressaltar que o período foi prorrogado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Anteriormente, o encerramento seria no dia 15 de março. As demais datas do processo seletivo seguem inalteradas.

O Fies oferta vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).