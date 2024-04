Edital para privatização da Emae deve sair nesta segunda-feira, 18

O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização aprovou as condições gerais para a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), vinculada ao governo do Estado de São Paulo. O governo deve divulgar nesta segunda-feira, 18, o edital com os termos para venda de sua participação na companhia.

A informação foi prestada pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em fato relevante.

A venda da Emae tem sido tratada pelo governo do Estado de São Paulo como um termômetro para a futura privatização da Sabesp, e a previsão é de que o leilão aconteça no dia 10 de abril, na B3.