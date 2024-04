Dólar recua de olho em IBC-Br, commodities, China e alívio em Treasuries

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 18, em meio à valorização do petróleo e do minério de ferro, após dados melhores que o esperado de produção industrial e vendas no varejo na China, ainda que as vendas de imóveis tenham piorado no primeiro bimestre. O recuo dos juros dos Treasuries e o IBC-Br de janeiro ajudam também.

O IBC-BR subiu 0,60% em janeiro ante dezembro, com ajuste, ficando abaixo da mediana das projeções do mercado (0,65%), mas o indicador com ajuste (148,50 pontos) é o maior desde abril de 2023 (148,88 pontos). Já o IBC-BR de janeiro sem ajuste (140,51 pontos) é o maior para o mês desde 2014 (142,72 pontos). O IBC-BR de novembro ante outubro foi revisado de +0,09% para 0,10%. Em 12 meses, a economia brasileira avançou 2,47% em janeiro.

O avanço de 0,60% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central de janeiro deixou carrego positivo de 1,20% para a atividade no primeiro trimestre de 2024. A herança para o ano é de crescimento de 1,30.