Bolsas de NY fecham em alta, com entusiasmo por tech e IA driblando cautela antes de Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 18, com mais uma vez o setor de tecnologia em destaque. O entusiasmo com inteligência artificial (IA) se contrapôs à cautela que a aproximação da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 20, pode ter trazido, mantendo o apetite por risco em Wall Street.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, a 38790,43 pontos; o S&P 500 subiu 0,63%, a 5149,42 pontos; e o Nasdaq avançou 0,82%, a16103,45 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chamadas "Sete Magníficas" brilharam nesta segunda-feira. A Nvidia subiu 0,70% com o início da sua conferência anual, na qual é esperado que apresente novos chips. Já a Alphabet ganhou 4,60%, após a notícia de que a empresa está negociando com a Apple (+0,64%) a incorporação do Gemini, a IA do Google, nos iPhones.