Bolsas da Europa sobem levemente, após dados chineses e de olho em CPI local e juros globais

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/03/2024 - As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, na esteira de dados melhores do que o esperado da China e à espera de revisão de números da inflação da zona do euro, logo mais, e de decisões de juros, ao longo da semana.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha avanço marginal de 0,07%, a 505,15 pontos. Apenas o subíndice de recursos básicos subia 0,23%, após dados chineses de produção industrial e vendas no varejo superarem as expectativas no primeiro bimestre do ano.