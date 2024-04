Bolsas da Ásia fecham em alta, após dados chineses e à espera de decisão de juros do BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após dados econômicos melhores do que o esperado da China e à espera da decisão de juros do Banco do Japão (BoJ).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Nikkei saltou 2,67% em Tóquio hoje, a 39.740,44 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor imobiliário, à medida que o iene devolveu parte de seus ganhos recentes frente ao dólar antes do anúncio de política monetária do BoJ. A expectativa é que o BC japonês encerre sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, na madrugada desta terça-feira (19).