ONS: Onda de calor puxa o consumo de energia e gera pico de carga no SIN

De acordo com o ONS, às 14h37 da última sexta-feira, 15, a carga de energia do SIN atingiu o patamar de 102.478 megawatts (MW) e foi atendida por 92,5% de energia renovável. A marca anterior foi de 101.860 MW, alcançada em 7 de fevereiro.

Em meio à onda de calor que atinge principalmente as regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul do País na última semana, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou um novo recorde de demanda instantânea de carga no Sistema Interligado Nacional (SIN).

"O comportamento da carga foi influenciado por questões climáticas, principalmente pelas elevadas temperaturas em quase todo o país, que teve o registro de mais uma onda de calor", disse o ONS em nota.

A condição climática do final de semana, com temperaturas acima dos 34º em diversos Estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste podem levar a novos recordes de demanda por energia nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital paulista os termômetros registraram temperaturas de aproximadamente de 34,3 graus celsius (ºC) desde a última sexta-feira, 15.

Nos últimos dias o órgão já havia emitido sinal de alerta para a onda de calor intenso em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, e Parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já para os próximos dias, a previsão é que no Sul do País ocorram tempestades com pancadas de chuva e rajadas de vento de acima dos 70 quilômetros por hora (km/h), além da possibilidade de granizo.