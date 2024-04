Rais 2022 aponta estoque de 52,8 milhões de vínculos trabalhistas após mudança metodológica

Com a implementação do sistema eSocial pelo governo, a fonte de dados da Rais mudou. "A melhoria da qualidade da informação do eSocial trouxe incorporação de dados de empregos e empresas pequenas que antes não estavam na estatística. Isso traz melhora na informação, mas torna incomparável a Rais com anos anteriores", explicou a subsecretária de Assuntos Estatísticos do MTE, Paula Montagner.

O Ministério do Trabalho divulgou os dados da Relação Anual de Informações Anuais (Rais) relativos à 2022 nesta sexta-feira, 15. O estoque de vínculos trabalhistas teve uma elevação significativa na comparação com 2021: passou de 48.728.871 para 52.790.864.

O Ministério do Trabalho destaca que o estoque de 52.790.864 vínculos apontado pela Rais 2022 é composto de 48.728.871 vínculos já existentes na pesquisa de 2021, de 2.266.347 vínculos de empregos gerados no ano de 2022 e de outros 1.795.646 vínculos decorrentes da ampliação da cobertura do eSocial.

A pesquisa mostrou que a remuneração média no Brasil em 2022 foi de R$ 3.754,80 no ano, com maiores salários no setor de Serviços (R$ 4.239,93), na Indústria (R$ 3.837,46) e na Construção (R$ 2.914,18).

Pelo recorte geográfico, os maiores salários foram identificados no Distrito Federal (R$ 6.821,30), no Amapá (R$ 4.741,52) e em São Paulo (R$ 4.262,52).