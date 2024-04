Lucro da Adecoagro foi de US$ 82,209 mi no 4º tri de 2023 ante US$ 2,732 mi no 4º tri de 2022

A Adecoagro, companhia do setor agrícola na América do Sul, obteve lucro líquido de US$ 82,209 milhões no quarto trimestre de 2023, informou a empresa. Em igual período de 2022, o lucro líquido havia sido de US$ 2,732 milhões. Em termos ajustados, a companhia saiu de um lucro líquido de US$ 18,568 milhões para um prejuízo líquido de US$ 16,402 milhões.

No release de resultados, a Adecoagro explicou que a diferença de US$ 79,5 milhões entre o lucro líquido do quarto trimestre de 2023 com o do igual período de 2022 é explicado principalmente pela variação da taxa de câmbio, que apresentou ganho de US$ 61,3 milhões devido à desvalorização do peso argentino, juntamente com um ganho de US$ 40,6 milhões na contabilização da inflação, impulsionado pela exposição líquida dos recursos da Adecoagro.

Isso foi parcialmente compensado por um aumento de US$ 24,0 milhões em relação ao ano anterior nas despesas com imposto de renda, explicou a empresa.