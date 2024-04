K+S tem receita 34,4% menor no 4º trimestre de 2023, de 974 milhões de euros

A companhia alemã de fertilizantes K+S registrou receita de 974 milhões de euros (cerca de US$ 1,066 bilhão) no quarto trimestre de 2023, recuo de 34,4% ante 1,484 bilhão de euros (cerca de US$ 1,62 bilhão) registrados em igual período de 2022. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) perdeu 71% no trimestre, de 559,2 milhões de euros para 162,1 milhões de euros. Analistas da Vara Research esperavam perdas maiores, com perspectiva de receita de 954,4 milhões de euros e Ebitda de 145,1 milhões de euros. Na Divisão de Agricultura, o faturamento caiu 38,8%, para 682,2 milhões de euros no quarto trimestre de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em todo o ano de 2023, a companhia registrou baixa de 31,8% na receita ante o ano anterior, para 3,87 bilhões de euros. O Ebitda recuou 70,6% para 712,4 milhões de euros na comparação anual. No segmento de Agricultura, as receitas perderam 39,1% no ano, para 2,72 bilhões de euros.

Para 2024, a companhia disse estar otimista com o equilíbrio da oferta e da demanda no mercado de potássio, após "distúrbios" dos últimos dois anos. A K+S afirmou que prevê um Ebitda entre 500 milhões de euros e 650 milhões de euros, assumindo uma recuperação dos preços no exterior, com volume de vendas de 7,6 milhões de toneladas no segmento de agricultura. Contudo, o limite inferior do Ebitda pode ser atingido caso os preços do cloreto de potássio no Brasil permaneçam no nível do final de fevereiro de 2024 e afetem outras regiões, com volume de vendas de fertilizantes previsto em 7,3 milhões de toneladas, disse.