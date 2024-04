Ibovespa fecha semana em queda, com Vale e incerteza sobre juros

Vale ON cedeu 1,14% e foi novamente a principal influência negativa sobre o Ibovespa. Nesta sexta, pesou contra os papéis da mineradora a queda de 3,46% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Esses fatores levaram o índice de referência da B3 a fechar o dia com 126.741,81 pontos - em queda não só na sessão, de 0,74%, como também na semana, de 0,26%. Ele oscilou no vermelho durante quase todo o pregão, exceto por uma alta pontual logo após a abertura, quando foi até a máxima de 127.957,49 (+0,21%). Na mínima, caiu até os 126.501,85 (-0,93%).

O Ibovespa caiu nesta sexta-feira, 15, novamente pressionado pelas perdas da Vale, na esteira do minério de ferro e de temores em torno de uma ingerência política do governo na mineradora. Mas o cenário macroeconômico também jogou contra o desempenho da Bolsa nesta sexta, enquanto o mercado passa a ver uma chance maior de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte menos os juros este ano.

No cenário macro, às vésperas da "super-quarta" da semana que vem - quando Fed e Banco Central do Brasil terão decisões de política monetária -, o mercado diminuiu a expectativa por um corte inicial dos juros americanos já em junho. A aceleração da inflação ao consumidor nos Estados Unidos e a inflação ao produtor mais alta do que o esperado, divulgadas mais cedo na semana, continuaram repercutindo nas apostas e estabelecendo um clima de aversão ao risco.

Outro alvo dos temores de ingerência política, a Petrobras, encerrou o dia entre queda de 0,22% (ON) e alta de 0,28% (PN). Na semana, os papéis da empresa, pressionados desde sexta-feira passada pelo imbróglio de não pagamento dos dividendos extraordinários, acumularam queda de 0,84% e alta de 0,55%, respectivamente. Vale ON perdeu 5,42%.

Segundo Raony Rossetti, CEO da Melver, uma empresa de formação de profissionais do mercado financeiro, temores de interferência política do governo também pesaram sobre a ação. "Tivemos a tentativa do governo de emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência, e agora uma dúvida sobre quem vai ocupar o cargo a partir do fim do ano, depois da saída de um conselheiro, que falou em ingerência política", lembra.

"O movimento de hoje está muito relacionado a esse contexto da queda de juros", afirma o operador de renda variável da Manchester Investimentos Diego Faust. "No fim do ano passado, havia se criado a expectativa de que a queda dos Fed Funds fosse em março, depois maio, e agora está mais para junho, e pode ser julho. Os dados dessa semana afastaram a expectativa de uma queda no primeiro semestre."

Faust destaca que o aumento dos juros penaliza empresas da área de consumo e construtoras, por exemplo. Aqui, o índice setorial de consumo da B3, o ICON, fechou o dia em baixa de 1,75%, na mínima. As cinco maiores baixas nominais do Ibovespa foram do setor: Cogna ON (-11,74%), Yduqs ON (-9,76%), Casas Bahia ON (-7,62%), Lojas Renner ON (-6,72%) e Alpargatas ON (-6,56%).

Na outra ponta, as maiores altas ficaram com Azul PN (+6,89%), Petroreconcavo ON (+4,15%), Hypera ON (+4,03%), Braskem PNA (+3,38%) e Cemig PN (+2,97%). Dos 87 papéis da carteira teórica do Ibovespa, 22 caíram.