Atividades turísticas recuam 0,8% em janeiro ante dezembro, aponta IBGE

O agregado especial de atividades turísticas recuou 0,8% em janeiro de 2024 ante dezembro de 2023, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento opera 3,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 4,3% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com janeiro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,5% em janeiro de 2024, a 34ª taxa positiva seguida.