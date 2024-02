Taxas futuras de juros ficam estáveis antes de PIB dos EUA

Os juros futuros se mostram estáveis na manhã desta quarta-feira, 28, em meio ao recuo dos retornos dos Treasuries e alta do dólar antes da divulgação da segunda leitura do PIB e do PCE dos Estados Unidos no 4º trimestre (10h30), o principal indicador do dia. Às 9h26 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 9,975%, de 9,970% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 estava na máxima 9,805%, de 9,801%, o para janeiro de 2027 estava em 10,005%, de 10,004%, e o para janeiro de 2029 marcava 10,455%, de 10,459% no ajuste anterior.