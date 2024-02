Governo envia PL da folha de pagamento, mas ainda não publicou MP que anula reoneração

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (28) o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que trata de "desoneração parcial" da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de setores econômicos. A mensagem publicada não detalha o teor da matéria, só cita que o texto "revoga o benefício fiscal de que tratam os art. 7º a art. 10 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, desonera parcialmente a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e dá outras providências."

Depois de acordo entre governo e Parlamento, o projeto de lei irá substituir a medida provisória da reoneração da folha, que foi editada em dezembro do ano passado e causou descontentamento no Congresso por reverter a decisão das duas Casas legislativas de desonerar 17 setores produtivos.

Na terça-feira, 27, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula assinou medida provisória para revogar o trecho do impasse, ou seja, tornar sem efeitos todos os dispositivos que previam a reoneração dos 17 setores atendidos pelo benefício. O ministro confirmou que o tema agora passará a ser discutido por meio de projeto de lei com urgência constitucional no Congresso. A MP que anula a reoneração, no entanto, ainda não veio publicada no Diário Oficial.