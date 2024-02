Cenário global ainda tem riscos que podem levar à reprecificação de ativos, afirma Comef, do BC

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central voltou a dar destaque para os riscos do cenário global na ata do seu 56º encontro, que manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil) em 0%. O colegiado enfatizou que a alta volatilidade e o nível elevado das taxas de juros de longo prazo nas economias centrais, em especial nos Estados Unidos, e incertezas em torno do crescimento na China, têm impactado as condições financeiras internacionais.

"O cenário global prospectivo ainda apresenta riscos que podem levar à materialização de cenários de reprecificação de ativos financeiros globais. Incertezas acerca da extensão do período de juros elevados e dos níveis de equilíbrio das taxas de juros no longo prazo, preocupações quanto à sustentabilidade fiscal, e suscetibilidade dos mercados a eventuais disrupções de oferta resultantes de conflitos geopolíticos são alguns dos fatores que contribuem para a manutenção de riscos para os preços de ativos em patamar elevado", apontou o documento.

O BC lembra que a quebra de bancos regionais nos EUA e as dificuldades de grandes bancos europeus no começo do ano passado mostraram que há vulnerabilidades acumuladas que podem escalar para a materialização de crise financeira sistêmica. Por outro lado, a ata destaca que as economias emergentes têm mostrado resiliência diante do cenário externo adverso, ainda que fatores de vulnerabilidade permaneçam.