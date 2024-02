Bolsas da Ásia fecham em baixa, com temor renovado sobre setor imobiliário chinês

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira em meio a preocupações renovadas com o combalido setor imobiliário chinês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,51%, a 16.536,85 pontos, pressionado por ações de incorporadoras. A da Country Garden Holdings tombou 6,5%, após um credor pedir liquidação judicial da companhia pelo não pagamento de um empréstimo superior a US$ 200 milhões. Do mesmo setor, os papéis da Longfor Group e da China Resources Land sofreram perdas de 7% e 4,3%, respectivamente. Por outro lado, empresas do ramo focadas em Hong Kong avançaram após o governo do território semiautônomo aliviar restrições com o objetivo de impulsionar o setor imobiliário. Foi o caso da New World Development (+2,9%) e da Sun Hung Kai Properties (+0,65%).