Se nada mudar, vamos fazer licitação de telefonia fixa, diz presidente da Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está preparada para fazer uma licitação e buscar novos concessionários para a telefonia fixa caso não haja acordo com as operadoras. A afirmação é do presidente da Anatel, Carlos Baigorri.

A agência e as empresas estão negociando o futuro da telefonia fixa dentro da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex/Consenso), do Tribunal de Contas da União (TCU), mas o prazo está se exaurindo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos vendo o que fazer, esperando as negociações no Secex/Consenso para ver qual será o encaminhamento. Nosso ideal sempre foi ter o fim da concessão de modo controlado, com migração para autorização. Isso está sendo negociado no âmbito do TCU", declarou Baigorri, em uma entrevista à imprensa durante a Mobile World Congress (MWC), feira de telecomunicações realizada entre 26 e 29 deste mês em Barcelona.