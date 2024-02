Refis 2023: prazo para aderir no Ceará termina na quinta-feira, 29

Prazo para aderir ao Refis 2023 no Ceará termina dia 29 deste mês Crédito: AURÉLIO ALVES

O prazo para a adesão do Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis) 2023 segue até o dia 29 de fevereiro deste ano, na próxima quinta-feira. O programa prevê descontos de até 95%, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pessoas físicas e jurídicas interessadas devem proceder a solicitação por meio do site oficial da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Play

Refis 2023: Dívida Ativa Para os contribuintes inscritos na Dívida Ativa, é necessário o Portal do Contribuinte da Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Ao ingressar, o usuário será direcionado para a escolha da modalidade de interesse. As opções incluem o pagamento integral à vista ou a oportunidade de parcelamento.