Prefeitura de Cedro anuncia concursos com 218 vagas; veja detalhes

O outro edital visa preencher as demais vagas, em diversas ocupações nas secretarias do município.

A taxa do concurso varia entre R$ 60 e R$ 140, de acordo com a escolaridade exigida para o cargo. O edital definiu critérios para isenção da taxa , que pode ser solicita somente entre os dias 26 e 27 de fevereiro.

Prefeitura de Cedro e Ministério Público assinam TAC para concurso

A Prefeitura de Cedro lançou os editais após cumprir parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A realização do concurso público foi acordada entre a Promotoria de Justiça de Cedro e a Prefeitura da cidade em novembro de 2023. Na ocasião, o MPCE deu prazo de três meses para que o edital do certame fosse publicado no Diário Oficial do Município, o que ocorreu na última sexta-feira.

"No TAC assinado em novembro passado, a Prefeitura de Cedro reconheceu a inconstitucionalidade de contratações temporárias em vigor no município, realizadas sem a observância de concurso público e sem comprovação de excepcional interesse público", diz o MP em nota.