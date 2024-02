Passagens aéreas caem 10,65% no IPCA-15 de fevereiro, impacto de -0,10 p.p., afirma IBGE

A queda de 10,65% no preço das passagens aéreas em fevereiro resultou na maior contribuição individual para deter uma inflação mais acentuada no mês. O subitem impactou em -0,10 ponto porcentual a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que ainda subiu 0,78% no mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Transportes passou de uma redução de 1,13% em janeiro para um aumento de 0,15% em fevereiro, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para o IPCA-15.

Houve aumento de 0,77% nos combustíveis, devido a altas de preços no gás veicular (3,83%), gasolina (0,84%) e etanol (0,32%). Já o óleo diesel recuou 0,32%.