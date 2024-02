Juros: Taxas recuam com IPCA-15 abaixo do consenso e valorização do câmbio

Os juros futuros fecharam o dia em queda, repercutindo o IPCA-15 de fevereiro abaixo do consenso das estimativas. O dado de inflação não alterou o quadro de expectativas de curtíssimo prazo de dois novos cortes de 0,5 ponto porcentual, mas abriu espaço para apostas em uma taxa terminal menor. O cenário externo hoje mais neutro potencializou a reação da curva ao IPCA-15.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 9,985%, de 10,02% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 9,90% para 9,80%. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 10,00%, de 10,10% ontem no ajuste. A taxa do DI para janeiro de 2029 caiu de 10,53% para 10,45%.

O IPCA-15 acelerou de 0,31% em janeiro para 0,78% em fevereiro, mas ficou abaixo da mediana das estimativas (0,82%). Em 12 meses, subiu de 4,47% para 4,49%, ainda no limite superior da meta de 4,50% para 2024 e menor do que apontava a mediana de 4,53%. Os preços de abertura agradaram menos do que o desempenho do índice cheio. A inflação de serviços, em especial os subjacentes que têm sido a pedra no sapato no Banco Central, desaceleraram aquém do esperado.