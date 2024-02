Governo pretende ceder ou vender 1 mil imóveis da União

Segundo a ministra da Gestão, 264 imóveis foram destinados no ano passado, dos quais 53 para habitação e 201 para políticas públicas. "A gente acha que o número de 1 mil é razoável, mas pode ser maior nos quatro anos, principalmente nos imóveis do INSS."

Ela disse ter a expectativa de que mais imóveis do INSS sejam incluídos, uma vez que foram identificados 3.213 imóveis "não operacionais" - ou seja, dispensáveis para as atividades do órgão e que poderiam ser usados para habitação.

Segundo o governo, a prioridade na cessão será de áreas e prédios urbanos, vazios ou que tenham sido alvo de invasões. A ideia é incluir esses empreendimentos no MCMV, reduzindo o valor individual do empreendimento, ou criar novas formas de ocupação que valorizem os bairros, como a implantação de escolas ou parques.

Outra alternativa é regularizar áreas há anos ocupadas, como é o caso da favela Brasília Teimosa, no Recife, cuja regularização deve ser concluída este ano.

Esther afirma que há 50 imóveis da União já mapeados que podem ser usados no MCMV, gerando cerca de 5 mil unidades habitacionais. Destas, 2,6 mil seriam em unidades da faixa 1 do programa, que é bancada por recursos do orçamento federal, e 3.206 em unidades de entidades ligadas a movimentos de moradia.

O fluxo de identificação de potenciais cessões e vendas será feito a partir dos escritórios estaduais da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com informações de Estados e municípios sobre áreas que podem ser enquadradas no programa.

Tanto Esther quanto o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltaram o entendimento "não fiscal" da medida. Ou seja, sem o interesse de gerar caixa - marcando com isso uma interpretação diferente da empregada durante o governo Jair Bolsonaro.