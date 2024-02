Fed precisa ter paciência antes de cortar juros, pois inflação segue acima da meta, diz Schmid

Recentes dados sobre a inflação ao consumidor (CPI) e do produtor (PPI) dos EUA vieram acima do previsto, esfriando expectativas para o primeiro corte de juros do Fed.

Schmid, que não vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano, disse acreditar que os EUA ainda não saíram da "zona do perigo" no que diz respeito à inflação. "A queda da inflação foi em grande parte conduzida por reduções na inflação dos preços de energia e de bens, à medida que os mercados de petróleo se reequilibraram e as cadeias de abastecimento se recuperaram", argumentou.

Schmid afirmou também não ter pressa de interromper o atual processo de redução do tamanho do balanço patrimonial do Fed, apontando os riscos de se deter uma carteira volumosa de ativos. "Assim que uma crise é superada, precisa ser prioridade do Fed reduzir seu balanço e diminuir a sua presença nos mercados financeiros", disse.