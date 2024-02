EUA apoiam projeto de reduzir a desigualdade social e a pobreza, diz Yellen, no G20

Ao falar sobre as prioridades do Brasil para o G20, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que os EUA apoiam o foco em reduzir a desigualdade social e a pobreza. "Apoiamos o projeto do Brasil de fornecer um fórum para países da África organizarem conversas sobre dívidas para melhorar a arquitetura financeira do financiamento climático", disse a dirigente, que já foi presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Em seu discurso, Yellen citou o Brasil ao falar da economia mundial, mencionando que a desaceleração dos EUA, que tiveram uma recessão no ano passado, acabou reduzindo o crescimento mundial. "A dinâmica em muitas economias, incluindo o crescimento no Brasil, também contribuiu, enquanto outras economias continuam a enfrentar desafios."

O fortalecimento dos bancos de desenvolvimento multilaterais, uma das bandeiras do Brasil, também é apoiado pela Casa Branca, disse a secretária do Tesouro. Ela ressaltou que as últimas negociações internacionais conseguiram destravar US$ 200 bilhões em nova capacidade de empréstimos para estes bancos na próxima década.