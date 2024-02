Dólar recua junto com curva de Treasuries em meio a IPCA-15

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 27, acompanhando a tendência externa da curva de Treasuries e da moeda americana frente a pares rivais e várias divisas emergentes ligadas a commodities. Há esperanças entre os agentes financeiros de que novas medidas de estímulos sejam anunciadas durante as sessões plenárias anuais do governo chinês, no início de março.

Segundo o Nikkei Asia, os maiores bancos comerciais da China estão preparados para conceder mais de 130 bilhões de yuans (US$ 18 bilhões) em financiamentos para projetos imobiliários, mostram novas divulgações, em resposta ao último apelo do governo por apoio ao problemático setor imobiliário do país. O novo programa de empréstimos segue esforços anteriores liderados pelo Estado para mobilizar financiamento para o setor. Com esse apoio em vigor, as ações do setor imobiliário estão mostrando sinais de que o pior já passou. Mas a expansão dos empréstimos às construtoras expõe os bancos ao risco de dívidas irrecuperáveis.

O investidor local olha a alta de 0,78% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) em fevereiro, após ter subido 0,31% em janeiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,55% a 0,91%, mas abaixo da mediana, de 0,82%. Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 1,09% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,49%, ante taxa de 4,47% até janeiro.