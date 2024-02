Confiança da Indústria fica estável em fevereiro, em 97,4 pontos, afirma FGV

"O resultado sinaliza uma acomodação após um período de melhora da demanda e normalização dos estoques", destacou, em nota, o economista do Ibre/FGV, Stéfano Pacini. Para os próximos meses, pondera o economista, há uma perspectiva mais favorável relacionada às contratações, ainda que, no geral, a perspectiva seja de cautela.

Entre os componentes do ICI no mês, houve alta de 0,2 ponto no Índice da Situação Atual (ISA), para 98,0 pontos. O movimento foi puxado pelo crescimento do componente que mede a situação atual dos negócios, que cresceu 1,2 ponto, a 99,0 pontos, maior nível desde agosto de 2022 (101,1 pontos). Por outro lado, o componente do nível de estoques caiu 0,4 ponto na margem, para 99,8 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,2 ponto no mês, atingindo agora 96,8 pontos. A abertura que mede a produção nos três meses seguintes caiu 1,9 ponto, a 97,4 pontos, após três leituras consecutivas de crescimento. A tendência de negócio para os seis meses seguintes, por sua vez, recuou ainda mais, 2,2 pontos porcentuais, atingindo 94,3 pontos. Foi a primeira queda depois de quatro meses de alta. Houve, por outro lado, avanço de 3,7 pontos no componente que mede o ímpeto sobre novas contratações, a 99,1 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) recuou 0,2 ponto, a 80,8% nesta leitura.