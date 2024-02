China: ZTE e empresas de redes sobem, após EUA e outros países endossarem planos para rede 6G

As ações da ZTE e de outros fabricantes chineses de equipamentos de telecomunicações tiveram altas acentuadas após países como os Estados Unidos, Japão e Reino Unido divulgarem uma declaração endossando princípios para o desenvolvimento de redes globais 6G.

As ações da ZTE listadas na Bolsa de Shenzhen subiram 10%, o limite diário permitido, enquanto os ativos negociados em Hong Kong terminaram com ganhos de 11% na terça-feira, 27. As ações da Sunshine Global Circuits, fabricante de placas de circuito integrado, e da Shaanxi Huada Science Technology, fabricante de conectores eletrônicos, subiram 20% cada, enquanto a Shennan Circuits ganhou 10%.

Os ganhos vieram logo após os EUA e nove outros países divulgarem uma declaração pedindo apoio aos princípios de segurança nacional, privacidade e outros no desenvolvimento de redes globais 6G.