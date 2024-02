China pede empenho de governos locais para desenvolvimento estável do mercado imobiliário

Os governos locais da China devem ajudar a determinar com precisão a demanda habitacional com base nas condições reais, ajudando a equilibrar a oferta e a procura no mercado imobiliário do país, informou o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural.

Em documento publicado em seu site, o ministério deu orientações sobre o planejamento do desenvolvimento habitacional e os planos anuais, que serão "pontos de partida importantes para estabelecer um mecanismo de ligação entre os elementos 'pessoas, habitação, terra e dinheiro'". As diretrizes são divulgadas em meio aos esforços do governo para conter a crise imobiliária que tem ameaçado as perspectivas de crescimento do país asiático.

Entre os pontos citados no documento, as cidades terão de preparar, cientificamente, planos anuais de desenvolvimento habitacional para 2024 e 2025. O propósito é melhorar o sistema de oferta habitacional, contando com o governo para garantir as rígidas necessidades habitacionais dos grupos de renda ativa e atender às necessidades diversificadas dos residentes, segundo o documento.