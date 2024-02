Bolsas de NY fecham com sinais desencontrados, após indicadores fracos; Nasdaq e S&P sobem

As bolsas de Nova York fecharam com desempenhos desencontrados, sem que o Dow Jones acompanhasse os ganhos do S&P 500 e do Nasdaq. A sessão foi marcada por dados econômicos fracos nos Estados Unidos, ainda que o principal foco dos investidores siga nos indicadores de inflação. As ações da Alphabet, controladora do Google, tiveram uma leve recuperação depois de derreterem ontem, em meio a críticas a seu sistema de inteligência artificial.

O Dow Jones cedeu 0,25%, aos 38.972,41 pontos. O S&P 500 subiu 0,17%, aos 5.078,18 pontos. O Nasdaq, com elevada concentração de ativos de tecnologia, ganhou 0,37%, aos 16.035,30 pontos.

O Dow Jones foi pressionado pelos papéis da Amgen (-2,75%), UnitedHealth Group (-2,27%) e Chevron (-1,48%). A UnitedHealth cedeu no fim do pregão, após o Departamento de Justiça iniciar uma investigação antitruste sobre a maior empresa americana de seguro saúde. Na direção oposta, as ações da Walt Disney subiram 1,62% e responderam pela maior alta porcentual.