Secretário do Tesouro Nacional representará Haddad na coletiva sobre hedge cambial

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira, representará o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diagnosticado com covid-19, na coletiva de imprensa para apresentação do novo hedge cambial.

Na coletiva, que está prevista para começar às 11 horas desta segunda-feira, 26, será detalhado o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial. O evento contará com a participação de representantes do Banco Central, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ministério do Meio Ambiente, Banco Mundial e Embaixada do Reino Unido.

Na sequência dos anúncios, a mesa técnica da coletiva será composta pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e por Rafael Lima, especialista líder em Mercado e Finanças do BID.