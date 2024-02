Mundo parece a caminho de pouso suave, mas perspectivas de crescimento seguem fracas, diz FMI

A economia global "parece a caminho de um pouso suave", avalia o Fundo Monetário Internacional (FMI), "mas a atividade e as perspectivas de crescimento permanecem fracas". A constatação está em relatório de monitoramento produzido pelo staff do Fundo e publicado nesta segunda-feira, 26, por ocasião do encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em São Paulo, nesta semana.

Na avaliação do staff do FMI, o processo de desinflação no G20 até agora ocorre sem detonar uma recessão, enquanto as economias emergentes têm demonstrado "melhorada resiliência". Neste ano, a política monetária deve "relaxar um pouco", enquanto as perspectivas de crescimento no médio prazo seguem contidas, o que reflete tendências seculares e desafios, entre eles o crescimento fraco da produtividade, o envelhecimento, fragmentação geoeconômica e vulnerabilidades globais.

O FMI considera que a sustentabilidade fiscal "tem sido testada", com as condições de financiamento dos governos se mantendo em quadro "desafiador" no médio prazo, em meio a "elevados e crescentes" níveis de dívida pública.