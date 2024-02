Justiça restabelece licenças de operação de minas da Vale no Pará

A Vale informou nesta segunda-feira, 26, que as licenças de operação das minas de Sossego e de Onça Puma, no Pará, foram restabelecidas por meio de decisões liminares da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás e Vara Cível de Ourilândia do Norte.

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado havia suspendido as licenças das duas minas na semana passada. Na ocasião, a companhia reiterou seu compromisso de manter diálogo com as autoridades competentes.

Segundo a notificação do governo paraense, a decisão pela suspensão da operação da mina de Sossego, em Canaã dos Carajás, havia sido tomada após análise dos Relatórios de Informação Ambiental Anual, da execução de programas socioeconômicos de 2021 e 2022 e de uma denúncia à secretaria seguida de uma "vistoria técnica de campo" em outubro do ano passado.