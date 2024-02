FGV: Confiança da Construção sobe 1,8 ponto em fevereiro, a 97,6 maior nível desde Outubro/22

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 1,8 ponto em fevereiro, para 97,6 pontos, interrompendo a sequência de quatro quedas consecutivas do indicador. O resultado é o maior nível para o ICST desde outubro de 2022, quando atingiu 99,4 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICST teve alta de 0,5 ponto nesta leitura. As informações foram divulgadas há pouco pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"A confiança setorial cresceu alavancada pela percepção mais favorável em relação ao ambiente de negócios corrente e dos próximos meses", resume a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, em nota.

Ela destaca que o Índice de Situação Atual (ISA) dos negócios registrou a segunda alta consecutiva na margem, mas ainda permanecendo no campo de "pessimismo moderado", em função da avaliação negativa das empresas de obras de instalações e obras de acabamento. "Esses segmentos, que ficam na fase final do processo produtivo, refletiram desde os últimos meses de 2023 o fim de muitas obras no mercado imobiliário", explica Castelo.