Fazenda tenta ajustar programação para permitir participação virtual de Haddad no G20

O Ministério da Fazenda está em reunião neste momento para reprogramar compromissos firmados previamente pelo ministro Fernando Haddad, diagnosticado com covid-19. Segundo assessoria do Ministério, Haddad está realizando exames periodicamente e, em caso de resultado negativo, retomará a agenda presencial de encontros bilaterais e compromissos oficiais do G20 Brasil.

Três reuniões bilaterais previstas para esta segunda-feira foram canceladas: o encontro com o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov; a discussão sobre parceria para mobilização de finanças para o clima com Mark Carney, co-chair do GFANZ e chairman da Bloomberg; e conversa com o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Brasil, Afonso Bevilaqua.

Está mantido o anúncio do novo hedge cambial, onde Haddad será substituído pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira, às 11 horas.