É insustentável ter crescimento econômico com custos ao meio ambiente, afirma Dubeux

O coordenador especial do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, frisou nesta segunda-feira, 26, que é insustentável ter um crescimento econômico com custos ao meio ambiente. Ao abordar os objetivos do plano, Dubeux salientou que o País não pode ter um modelo de crescimento predatório e que é preciso ter um crescimento centrado na relação saudável com a natureza.

"Não é só um plano de ações de cunho ambiental, é um plano de desenvolvimento econômico que incorpora vários critérios ambientais", disse o coordenador, ao definir a iniciativa.

Dubeux também elencou que o plano tem ainda entre seus objetivos promover um modelo mais distributivo de renda no Brasil.