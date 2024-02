Dubeux diz que hedge cambial ajudará a trazer investimento para Brasil e cita powershoring

O novo programa de hedge cambial, anunciado oficialmente nesta segunda-feira, 26, trará um cardápio de ações para mitigar o risco de variação cambial para investimentos estruturantes na economia brasileira a longo prazo e, com isso, deve contribuir para aumentar os investimentos verdes no País, afirmou o coordenador especial do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux.

"Nós temos potencialidades extraordinárias no Brasil", disse o coordenador, que salientou a oportunidade do País com powershoring. "Enquanto para a maior parte do mundo a transformação ecológica é encarada como um custo, no Brasil nós precisamos encarar isso como uma oportunidade."

O coordenador também relembrou que no último ano o Brasil realizou pela primeira vez a emissão de títulos soberanos sustentáveis.