Custo das mudanças climáticas é de US$ 22 bi por ano, afirma presidente do BID

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, comentou o impacto das mudanças climáticas na economia, como o aumento da temperatura do planeta que levou 2023 a ser o ano mais quente da história, que tem custos estimados de US$ 22 bilhões por ano. Eventos climáticos podem levar a mais de 3 bilhões de pessoas para a pobreza, comentou Goldfajn em um debate, ressaltando a necessidade de enfrentar esse problema. "O custo das mudanças do clima afeta a sociedade, afeta as pessoas, aumenta a pobreza."

Para ele, os bancos de desenvolvimento e instituições multilaterais têm papel importante em destravar investimentos para a transição energética, mas não podem ser o ator principal.

É preciso também a atuação da iniciativa privada. Por isso, o governo brasileiro lançou nesta segunda-feira um programa de proteção cambial, com a colaboração do BID e do Banco Central.